Cảnh sát Đức hạ tay súng gần lãnh sự quán Israel

Nghi phạm có vũ trang đấu súng với cảnh sát gần lãnh sự quán Israel ở Munich trước khi bị bắn hạ.

Lãnh đạo Cơ quan Nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann hôm nay cho biết 5 sĩ quan cảnh sát phát hiện một người đàn ông "mang súng trường" gần lãnh sự quán Israel và trung tâm tư liệu về phát xít ở thành phố Munich. Hai bên đấu súng trước khi nghi phạm bị bắn chết.

Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được công bố. Ông Herrmann nhận định vụ tấn công có thể liên quan lãnh sự quán Israel, trung tâm tư liệu về Đức Quốc xã và tòa nhà Trung tâm Quan hệ xuyên Đại Tây Dương của bang Bavaria, nơi tổ chức các buổi triển lãm và chương trình về quan hệ Mỹ - Đức.

Lãnh sự quán Israel lúc đó đang đóng cửa để tổ chức lễ tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố Olympic Munich năm 1972. Lãnh sự Israel Talya Lador cảm ơn cảnh sát thành phố đã phản ứng nhanh chóng, đồng thời bày tỏ lo ngại về "sự trỗi dậy nguy hiểm của tư tưởng bài Do Thái".

Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường vụ nổ súng gần lãnh sự quán Israel ở Munich ngày 5/9. Ảnh: AFP

Lực lượng an ninh Đức đã phong tỏa khu vực và chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy có nghi phạm khác. Tuy nhiên, người dân thành phố được khuyến cáo hạn chế đến khu vực, còn người dân quanh hiện trường được yêu cầu không ra đường. Thành phố Munich cũng nâng mức cảnh báo an ninh tại các thánh đường Do Thái địa phương.

Cảnh sát cho biết đang nỗ lực "làm rõ tình hình", kêu gọi người dân không đưa ra phỏng đoán hay lan truyền hình ảnh sự việc trên mạng xã hội.

Vụ đấu súng xảy ra trùng ngày kỷ niệm 52 năm thảm kịch khủng bố Olympic Munich, khi một nhóm tay súng Palestine tấn công và bắt cóc các vận động viên Israel, khiến 12 người thiệt mạng.

Thanh Danh (Theo BBC, AFP)