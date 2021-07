Cảnh sát Dubai dùng mạng lưới drone đối phó tội phạm

UAECảnh sát Dubai có thể ứng phó với vụ việc xảy ra ở mọi nơi tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất trong vòng một phút nhờ mạng lưới trạm drone lắp đặt trước.

Mẫu drone của cảnh sát Dubai và trạm cơ sở. Ảnh: Airobotics.

Các drone 4 cánh quạt do công ty Airobotics của Israel cung cấp, sẽ vận hành từ trạm cơ sở trong suốt sự kiện Expo 2020 bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Triển lãm này được đánh giá là sự kiện lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Thế vận hội Olympic và World Cup. Những chiếc drone sẽ giúp giảm thời gian phản ứng của cảnh sát từ 4,4 phút xuống một phút, theo Thái tử Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Mỗi trạm có mái trượt cho phép drone ra vào. Drone có thể bay tuần tra theo chương trình lập trình sẵn, hoặc triển khai ở một địa điểm cụ thể, giúp người vận hành tại sở cảnh sát theo dõi hiện trường, hoặc theo dấu nghi phạm hay xe cộ và truyền dữ liệu tới các đơn vị khác.

Với chiều rộng 1,8 mét, mẫu drone của Airobotics lớn hơn drone dành cho người tiêu dùng. Trạm cơ sở giữ vai trò liên lạc và tích hợp một cánh tay robot để thay pin cho drone, nhờ đó phương tiện có thể cất/hạ cánh ngay lập tức mà không cần chờ sạc điện.

Drone đa năng của Airobotics đã được sử dụng tại một số quốc gia, nhưng đây là lần đầu tiên phương tiện phục vụ cảnh sát ở quy mô thành phố. Ở nơi khác, mẫu drone cung cấp dịch vụ an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ công nghiệp như tiến hành khảo sát trữ lượng than đá hoặc phosphat hàng ngày từ các mỏ. Singapore đã triển khai hai đội drone Airobotics năm ngoái để hỗ trợ các biện pháp giãn cách trong Covid-19.

"Drone nhỏ tương đối rẻ và có thể sánh với trực thăng có người lái", Robert Bunker, chuyên gia ở C/O Futures, công ty tư vấn an ninh ở Mỹ, cho biết. Tôi đã thấy drone trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, do thám và trinh sát. Mục tiêu của chương trình là tạo ra hình mẫu cho các lực lượng cảnh sát khác trên toàn cầu, để họ có thể tìm ra cách ngắn và hiệu quả nhất nhằm ứng phó tình hình khẩn cấp".

An Khang (Theo New Scientist)