Cảnh sát đu dây giải cứu sáu người mắc kẹt trong nước lũ

Quảng NamTrong 20 phút, công an huyện Tây Giang đưa sáu người mắc kẹt trong nước lũ qua sông an toàn.

Sáng 18/9, do ảnh hưởng của bão Noul nên trên địa bàn huyện Tây Giang mưa lớn. Nước từ thượng nguồn sông A Vương đổ về dâng cao, chảy mạnh khiến 6 người thôn Ahu không kịp chạy thoát.

"Khu vực này nằm trong vùng thấp trũng, nước dâng lên nhanh khiến họ bị nước lũ bủa vây, mắc kẹt", trung tá Mai Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Tây Giang, nói.

Cảnh sát đu dây đưa sáu người mắc kẹt Công an huyện Tây Giang đu dây qua sông giải cứu người dân mắc kẹt. Video: Công an huyện Tây Giang.

Công an huyện Tây Giang đã cử các chiến sĩ bơi lội giỏi, sức khỏe tốt nhất trong đơn vị mặc áo phao, đi qua sông trên một đường dây cáp được người dân làm sẵn trước đó để tiếp cận những người mắc kẹt.

Sau khi cảnh sát tiếp cận, sáu người mặc kẹt được phát áo phao và buộc can nhựa vào người, nắm vào dây thừng do các cảnh sát mang theo. Ở bên kia sông, công an, dân quân và người dân kéo dây hỗ trợ họ bơi qua sông. "Trong 20 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa sáu người qua dòng nước chảy xiết an toàn", trung tá Tâm cho hay.

Khu vực sáu người dân mắc kẹt được cảnh sát đu dây qua sông giải cứu. Ảnh: Công an huyện Tây Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó chủ tịch huyện Tây Giang, cho hay sáng nay (19/9) trên địa bàn trời không còn mưa, nhưng bão Noul đã gây thiệt hại lớn cho địa phương. Hiện giao thông lên trung tâm huyện Tây Giang thông tuyến song nhiều xã vùng cao vẫn bị cô lập.

Nhiều tuyến đường lên các xã vùng cao Tây Giang bị sạt lở. Ảnh: Linh Hoàng.

Thống kế ban đầu ở huyện Tây Giang có trên 130 điểm sạt lở, 10 cầu treo dân sinh bị nước lũ cuốn trôi, 150 ha lúa và cây trồng thiệt hại. "Hầu hết các công trình nước sạch ở khu dân bị ảnh hưởng, toàn bộ hệ thống thủy lợi hư hỏng nặng nề", ông Linh nói.

Sáng 18/9, bão Noul đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Quảng Nam không là tâm bão nhưng nằm trong vùng ảnh hưởng. Từ 19h ngày 17 đến 17h ngày 18/9, huyện Tây Giang, Đông Giang ghi nhận lượng mưa trên 200 mm.

Đắc Thành