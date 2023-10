Đăk LăkBé gái hai tuổi mắc kẹt trong căn hộ chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột, được cảnh sát đu dây từ trên xuống giải cứu.

Tối qua, một mình bé gái ở trong căn hộ số 8, tầng 16 chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Lúc đó, người lớn có việc ra ngoài, cháu bé đã chốt cửa từ bên trong.

Cảnh sát đu dây cứu bé gái mắc kẹt trong căn hộ chung cư Cảnh sát đu dây từ tầng 18 xuống giải cứu cháu bé. Video: Cảnh sát cung cấp Một lát sau người thân phát hiện, song dùng chìa khóa không thể mở cửa. Thời điểm trên cháu bé hoảng loạn, khóc lớn, trong nhà có nhiều thiết bị điện và vật sắc nhọn.

Công an tỉnh Đăk Lăk đã điều 15 chiến sĩ cùng xe thang tới hiện trường sau vài phút nhận được tin báo. Xác định phá khóa mất nhiều thời gian, một chiến sĩ đã du dây từ căn hộ tầng 18 xuống lan can tầng 16 (cao hơn 60 m so với mặt đất). Ở phía trên, đồng đội dùng ròng rọc để kéo, bảo đảm an toàn.

Khoảng 5 phút, lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực lan can và giải cứu cháu bé.

Trần Hoá