Cảnh sát đột kích xưởng sản xuất cà phê giả

Gia LaiẬp vào kiểm tra kho xưởng của Võ Văn Tùng, 47 tuổi, cảnh sát phát hiện hơn 4,5 tấn nguyên liệu sản xuất cà phê giả chỉ có 0,3% hàm lượng caffeine.

Ngày 27/10, Võ Văn Tùng, giám đốc công ty cà phê, và một nhân viên bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cảnh sát thu giữ hơn 300 kg cà phê thành phẩm. Ảnh: Công an Gia Lai

Ba hôm trước, cảnh sát khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Tùng và kho xưởng ở xã Gào; thu giữ hơn 300 kg cà phê thành phẩm đã đóng gói, khoảng 900 kg cà phê nhân; gần 4.000 kg cà phê bột đã rang xay; hơn 4,5 tấn nguyên phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê, máy móc...

Cơ quan điều tra cáo buộc, doanh nghiệp dùng thủ đoạn thắng đường thành caramen tạo vị đắng, cho thêm hương vị cà phê với hàm lượng 0,3% caffeine (dưới 1% là hàng giả) để cho ra cà phê thành phẩm.

Nhân viên của Võ Văn Tùng đang pha trộn nguyên liệu sản xuất cà phê giả. Ảnh: Công an Gia Lai

Công an đang làm rõ hành vi vi phạm.

Trần Hóa