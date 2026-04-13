Cảnh sát đột kích sòng Poker trong khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng

Hàng chục cảnh sát ập vào khách sạn 5 sao Wyndham Soleil, bắt quả tang 86 người đang sát phạt tại 13 bàn Poker do hai nghi phạm Trung Quốc cầm đầu

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Chang Heng Kit (38 tuổi), Lei Wai Nga (37 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (30 tuổi, quê Quảng Ninh) để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức giải đấu Poker.

Ba nghi phạm Chang Heng Kit, Lei Wai Nga và Đinh Văn Hùng đang bị tạm giữ. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, nhóm này lợi dụng danh nghĩa Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club tại khách sạn 5 sao Wyndham Soleil (đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, TP Đà Nẵng) để tổ chức các giải "tập huấn" Poker trá hình. Người chơi phải mua vé với giá 3-3,4 triệu đồng mỗi lượt.

Để đối phó cơ quan chức năng, nhóm không trả thưởng trực tiếp bằng tiền mặt mà quy đổi qua hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn, sau đó chuyển thành tiền thông qua bộ phận thu ngân. Hoạt động được tổ chức chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều người nước ngoài, phân công vai trò từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải huy động 60 cán bộ, chiến sĩ triệt phá tụ điểm. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 86 người đang đánh bạc tại 13 bàn Poker; riêng trong ngày, tổng số tiền người chơi bỏ ra mua vé hơn 637 triệu đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21 bàn Poker, hệ thống máy tính quản lý chuyên nghiệp và hơn 100 điện thoại di động. Cảnh sát xác định đây là tụ điểm đánh bạc tinh vi có yếu tố nước ngoài, núp bóng hoạt động thể thao để lôi kéo người chơi với số tiền lớn.

Sòng bạc tại thời điểm công an kiểm tra. Ảnh: Thành Huynh

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Ngọc Trường