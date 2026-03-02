Cảnh sát đột kích sòng bạc trong hầm khách sạn 5 sao ở Nha Trang

Khánh HòaẬp vào kiểm tra khách sạn Sheraton ven biển phường Nha Trang, cảnh sát bắt quả tang nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ ở tầng hầm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra câu lạc bộ trò chơi có thưởng GDC Lucky Club tại tầng hầm khách sạn Sheraton (phường Nha Trang), khuya 1/3. Lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài đang đánh bạc trái phép theo hình thức poker, thu giữ 3.500 USD cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Cảnh sát phát hiện nhiều người đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao ở Nha Trang. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Bước đầu, cảnh sát xác định câu lạc bộ này do bà Hà Woang Minh Hoa (30 tuổi, ngụ TP HCM) là người đại diện theo pháp luật. Khách có nhu cầu chơi sẽ đến câu lạc bộ gặp thu ngân, sau đó đổi tiền thành một dạng thẻ gắn với các mệnh giá tiền tương ứng hoặc dùng USD nạp trực tiếp vào máy đánh bạc.

Câu lạc bộ này sẽ thu tiền phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của người đến chơi.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ hành vi, vai trò của những người liên quan.

Hồi tháng 5/2023, tại khu vực tầng hầm của khách sạn Sheraton, cảnh sát bắt quả tang 17 người (có người nước ngoài) đánh bạc, thu giữ hàng trăm nghìn USD. Trong đó, công an bắt tạm giam Jo WanSu, Shin jea Ho (cùng quốc tịch Hàn Quốc), Thoong Tàu Váy (ngụ Đồng Nai), Ngô Văn Chuyên (ngụ Nha Trang) cùng 14 người là thu ngân, lễ tân, chia bài... về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Bùi Toàn