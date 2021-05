Cảnh sát đột kích sòng bạc ở TP Pleiku

Gia LaiẬp vào nhà hàng ở hẻm 280 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, cảnh sát bắt giữ 30 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, chiều 9/5.

Khoảng 15h, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) bao vây, đột kích nhà hàng Bò Cạp Nước rộng 2 ha, rừng cây rậm rạp bao quanh, cổng sắt kiên cố. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người đang sát phạt nhau, trên chiếu có hàng trăm triệu đồng. Công an cũng thu giữ nhiều ôtô, xe máy của các con bạc.

Nhà hàng Bọ Cạp Nước bị phong tỏa, chiều 9/5. Ảnh: Ngọc Oanh.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết đây là vụ đánh bạc quy mô lớn ở TP Pleiku. Vụ việc liên quan đường dây đánh bạc ở TP HCM nên C02 phối hợp công an địa phương phá án. Sáng mai (10/5), công an sẽ thông tin cụ thể về vụ bắt giữ.

Trần Hóa