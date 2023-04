Cảnh sát đột kích 'lò' vũ khí ở Sài Gòn

Lực lượng cảnh sát đồng loạt khám xét 3 địa điểm ở TP HCM, thu giữ hơn 220 khẩu súng và lượng lớn vũ khí khác, bắt nhiều người.

Ngày 5/4, Trần Võ Minh Quân, 23 tuổi; Ngô Ngọc Anh Khoa, 25 tuổi và Nguyễn Quốc Bảo, 30 tuổi (đều ngụ TP HCM) bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt về hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ...

Những nghi can bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Ba hôm trước, sau hơn 6 tháng lập chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an TP HCM đồng loạt khám xét 3 điểm tại TP HCM, bắt Quân, Khoa, và Bảo. Nhà chức trách phát hiện một súng AK; 216 khẩu súng các loại; hàng trăm viên đạn quân dụng, dao kiếm; hơn 3 tạ khí nén CO2 và nhiều các vật dụng khác có liên quan...

Cơ quan điều tra xác định, Quân cầm đầu đường dây, cùng 2 người khác đặt mua các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, các linh kiện vũ khí từ nhiều nơi. Trong đó, nhiều mối hàng đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia... Khi vũ khí được lén lút đưa về Việt Nam, nhóm này chia nhỏ, cất giấu tại các kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm trên nhiều tỉnh thành để tránh cảnh sát phát hiện.

Quân và đồng phạm đăng hình, quảng cáo và rao bán "hàng nóng" trên các kênh Youtube, mạng xã hội. Khi khách hỏi, nhóm này sử dụng ứng dụng Telegram, Zalo... trao đổi, thỏa thuận rồi yêu cầu thanh toán tiền trước hoặc chuyển khoản đặt cọc một phần vào tài khoản ngân hàng (mua của người khác) nhằm xoá dấu vết giao dịch.

Tiếp đó, nhóm Quân ngụy trang vũ khí thành "loa bluetooth", "cây máy tính"... gửi dịch vụ vận chuyển hàng hóa giao đến địa chỉ của khách.

Hàng trăm khẩu súng của nhóm Quân bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách xác định, từ năm 2018 đến nay, Quân cùng đồng phạm đã bán gần 2.000 đơn "hàng" cho người mua ở khắp cả nước, thu lợi hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng