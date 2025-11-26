Cảnh sát đột kích, khống chế nghi phạm cướp ở TP HCM

Lần theo dấu vết Trần Quốc Anh, 21 tuổi, và đồng phạm cướp tiền cửa hàng Family Mart, cảnh sát ập vào phòng trọ khống chế nghi phạm.

Ngày 26/11, Quốc Anh và Lê Hoàng Nam, 19 tuổi, bị Công an phường Vườn Lài (quận 10 cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Hai thanh niên thừa nhận thực hiện vụ cướp, khai đang lên kế hoạch tiếp tục gây án tại một cửa hàng khác.

Hai tên cướp xông vào cửa hàng tiện lợi lúc rạng sáng Cảnh sát ập vào nhà trọ, bắt giữ Lê Hoàng Nam. Video: Công an TP HCM

Trước đó, rạng sáng 22/11, cảnh sát nhận tin báo xảy ra vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi Family Mart. Hai tên cướp đã xông vào trấn áp nhân viên, lấy đi 3,5 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Vườn Lài phối hợp tổ địa bàn, PC02 lần theo dấu vết, trưa hôm sau bắt giữ Quốc Anh đang lẩn trốn trên địa bàn. Tổ trinh sát khác ập vào phòng trọ trên đường Quang Trung (phường An Hội Tây, quận Gò Vấp cũ) bắt Nam.

UBND phường Vườn Lài trao thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Công an TP HCM

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác truy xét, bắt giữ tội phạm, UBND phường Vườn Lài đã trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án.

Nhật Vy