Cảnh sát đột kích hầm trú ẩn của băng ma túy ở Khu kinh tế Dung Quất

Quảng NgãiKhoảng 50 cảnh sát chống tội phạm ma túy, cơ động, cảnh sát biển bất ngờ ập vào hầm trú ẩn của Bùi Văn Thiện và đồng phạm, bắt nhiều người.

Cuộc đột kích của Công an tỉnh Quảng Ngãi và Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 diễn ra tối 29/1, bắt quả tang Bùi Văn Thiện (47 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn - xã Bình Chánh cũ) và 6 đàn em đang phê ma túy.

Bùi Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo cảnh sát, Thiện có 3 tiền án, một tiền sự. Trong thời gian dài, ông ta lợi dụng địa hình phức tạp, chiếm giữ trái phép khu đất rộng hơn 1.000 m2 ở Khu kinh tế Dung Quất.

Bên ngoài rào chắn, bên trong Thiện dựng nhà chòi, đào hầm trú ẩn, đặt container làm kho chứa đồ, đặt nhiều chậu cây cảnh ngụy trang.

Hầm trú ẩn do Thiện xây dựng trong nhà chòi. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Tại đây, Thiện cho "đàn em" là dân nghiện ở địa phương tới ăn nhậu, chơi ma túy. Đổi lại, họ phải nghe ông ta sai khiến, làm nhiệm vụ canh gác, báo động và liên lạc khi có người tới mua bán và làm một số công việc phi pháp khác như trộm cây cảnh.

"Đây là tụ điểm phức tạp, gây bức xúc ở địa phương", lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, nói.

Thiện chưng nhiều cây cảnh trong khu đất chiếm giữ trái phép. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phạm Linh