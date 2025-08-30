Cảnh sát đột kích hai nhà hàng phục vụ khí cười ở TP HCM

Ập vào nhà hàng Cloud 9 và VIBE ở trung tâm TP HCM, cảnh sát bắt quả tang các nhân viên phục vụ khí cười cho nhiều khách hàng.

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Chi, 35 tuổi, quản lý nhà hàng Cloud 9 trên đường Cô Bắc (quận 1 cũ), cùng 3 nhân viên về hành vi Buôn bán hàng cấm.

Nguyễn Thị Mỹ Chi (bìa trái) cùng đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, PC03 phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh kiểm tra hành chính nhà hàng Cloud 9, phát hiện nhiều khách đang sử dụng khí N2O (bóng cười). Lực lượng chức năng thu giữ 8 bình khí N2O loại 5,5 kg; 6 vỏ bình đã qua sử dụng, 20 túi bóng cao su, 333 quả bóng đã sử dụng, nhiều thiết bị POS, hóa đơn thanh toán và các dụng cụ liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, Chi là thành viên góp vốn kinh doanh nhà hàng, trực tiếp điều hành hoạt động, tổ chức bán khí N2O cho khách. "Hàng" được Chi mua từ các đầu mối trên mạng xã hội, thanh toán bằng chuyển khoản, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng cao su bán cho khách với giá 78.000-250.000 đồng/quả.

Để che giấu hành vi phạm pháp này, Chi yêu cầu hóa đơn thanh toán được ghi ký hiệu "CLOUD B", "Bia C9" hoặc mã hóa khác. Tổng cộng, từ tháng một đến nay, nhà hàng Cloud 9 đã tiêu thụ lượng lớn khí cười, thu lợi bất chính gần 1,7 tỷ đồng.

Ít hôm trước, PC03 cũng phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính nhà hàng VIBE trên đường Huỳnh Thúc Kháng, do Phạm Nguyễn Phương Oanh (29 tuổi) làm giám đốc. Cảnh sát bắt quả tang cơ sở này đang tổ chức kinh doanh, phục vụ khí cười cho khách ngay tại bàn.

Tang vật thu giữ gồm 4 bình khí, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng, 2 máy POS, 357 hóa đơn thanh toán cùng nhiều vật chứng liên quan...

Phạm Nguyễn Phương Oanh (bìa phải) cùng các nhân viên nhà hàng ViBE. Ảnh: Công an cung cấp

Điều tra cho thấy, từ đầu năm đến nay Oanh cùng Nguyễn Thị Thanh Tuyền tổ chức kinh doanh khí cười để tăng doanh thu. Các nhân viên được phân chia nhiệm vụ quản lý, bơm bóng, phục vụ cho khách... Khi thanh toán, toàn bộ giao dịch được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi "Happy", "Happy Bottle" nhằm che giấu cảnh sát.

Tính đến khi bị phát hiện, nhà hàng đã tiêu thụ hơn 2.400 bóng cười và 202 bình khí N2O, thu lợi bất chính hơn 2,5 tỷ đồng.

N2O trong "bóng cười" là khí gây nghiện, gây tác hại rất lớn cho sức khỏe của con người nên Nhà nước cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng. Thời gian qua, Công an TP HCM bắt và khởi tố liên tiếp nhiều chủ bar, nhà hàng phục vụ khách sử dụng khí cười. Nhà chức trách cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh khí cười trái phép trên địa bàn.

Quốc Thắng