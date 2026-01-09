Cảnh sát đột kích 'công xưởng' giết mổ chó trộm quy mô hơn 1,6 tấn

Tây NinhHàng chục cảnh sát đột kích hai căn nhà ở xã Đức Lập và phường Ninh Thạnh, phát hiện 9 người cùng 1,6 tấn chó bị trộm, súng điện, bình xịt hơi cay.

Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đây là đường dây trộm chó chuyên nghiệp, quy mô lớn. Trong đó, Nguyễn Thanh Xuân (46 tuổi, quê Vĩnh Long) là nghi phạm cầm đầu, đã thuê hai căn nhà tại xã Đức Lập và phường Ninh Thạnh tỉnh Tây Ninh để thu mua chó bị bắt trộm.

Mỗi địa điểm, Xuân thuê người canh giữ, cảnh giới. Sau khi mua chó bị bắt trộm, ông này sẽ thuê người giết mổ, đóng thùng bảo quản rồi dùng ôtô tải đưa đi tiêu thụ.

Nhóm người cùng tang vật bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

17h chiều hôm qua, hàng chục cảnh sát hình sự, cơ động bất ngờ ập vào căn nhà không số tại xã Đức Lập (huyện Đức Hòa cũ), bắt quả tang Nguyễn Minh Triệu, Phan Trung Chánh và Trần Quốc Khôi (33-48 tuổi) đang lái ôtô chở 19 con chó đã chết (tổng cộng 285 kg) đến giao cho Đoàn Thị Lương và Dương Phương Thiện để giết mổ. Bên trong tủ đông có 10 con chó đã giết mổ, nặng hơn 100 kg.

Tang vật tạm giữ gồm ôtô, 4 xe máy, súng điện, bình xịt hơi cay, mũi tên tự chế...

Cùng thời điểm, tổ công tác thứ hai cũng tiếp cận căn nhà ở phường Ninh Thạnh, phát hiện Nguyễn Minh Mần và Phạm Văn Mười Hai đang giết mổ 47 con chó nặng trên nửa tấn. Số chó này do Bùi Tâm Tiến và một người chưa rõ lai lịch từ TP Cần Thơ lái ôtô chở đến bán.

Kiểm tra căn nhà, cảnh sát tạm giữ 4 ôtô, nhiều tủ đông, 133 con chó với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nam An - Quốc Thắng