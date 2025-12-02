Cảnh sát đột kích cơ quan ngoại giao EU tại Bỉ, bắt ba người

Cảnh sát Bỉ bắt ba người khi lục soát Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS) và một ngôi trường, khi điều tra nghi vấn gian lận đấu thầu.

Văn phòng Công tố viên châu Âu (EPPO) ngày 2/12 thông báo College of Europe, viện đào tạo sau đại học danh tiếng tại thành phố Bruges ở Bỉ, và cơ sở tại thủ đô Brussels của EEAS, bộ phận ngoại giao của EU, đã bị đột kích và khám xét.

Đây là một phần trong cuộc điều tra nhằm vào nghi vấn gian lận liên quan chương trình đào tạo do EU tài trợ dành cho các nhà ngoại giao tương lai. Chiến dịch được cảnh sát liên bang Bỉ tiến hành theo đề nghị của EPPO. Nhà riêng của các nghi phạm cũng bị khám xét.

Tòa nhà EEAS tại thủ đô Brussels của Bỉ hôm 2/12. Ảnh: AFP

EPPO cho biết ba người đã bị bắt, nhưng không nêu danh tính. Nguồn tin của hãng thông tấn AFP cho biết một trong số họ là Federica Mogherini, cựu đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU và hiện là người đứng đầu College of Europe. Hai nghi phạm còn lại là phó lãnh đạo College of Europe và Stefano Sannino, tổng thư ký EEAS giai đoạn năm 2021-2024.

Ủy ban châu Âu xác nhận thông tin về cuộc đột kích, thêm rằng điều tra viên đang "xem xét những hoạt động diễn ra trong các nhiệm kỳ trước". Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại đương nhiệm của EU là Kaja Kallas, người nhậm chức cách đây một năm.

Hoạt động đào tạo mà EPPO nói tới là chương trình kéo dài 9 tháng dành cho các nhà ngoại giao trẻ tại EU, được gọi là Học viện Ngoại giao Liên minh châu Âu. Chương trình này được EEAS giao cho College of Europe trong giai đoạn năm 2021-2022. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu College of Europe có được thiên vị trong quá trình đấu thầu hay không.

"Có nghi vấn rõ ràng rằng thông tin mật về quá trình đấu thầu đã được tiết lộ với một trong những ứng viên tham gia", EPPO cho hay.

Nếu được xác nhận, điều này có thể cấu thành tội gian lận đấu thầu, tham nhũng và vi phạm bí mật nghề nghiệp. "Cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ sự việc và xác định liệu có hành vi phạm tội nào hay không", thông báo có đoạn.

EPPO là văn phòng công tố viên độc lập của EU, chịu trách nhiệm điều tra các hành vi phạm tội gây ảnh hưởng tới lợi ích tài chính của khối. Cuộc điều tra được Văn phòng Chống Gian lận châu Âu (OLAF) hỗ trợ.

Phạm Giang (Theo AFP)