Cảnh sát đột kích biệt thự, bắt trùm mafia Italy

Cảnh sát cho biết Roberto Mazzarella, thủ lĩnh thuộc băng đảng Camorra khét tiếng, đã bị bắt với cáo buộc giết người sau hơn một năm lẩn trốn.

Trùm mafia 48 tuổi bị bắt vào tối 3/4 khi đang ở cùng vợ và hai con tại biệt thự sang trọng có giá 1.000 euro một đêm ở bờ biển Amalfi. Ông ta đã dùng thông tin giả để đến đây ăn mừng lễ Phục Sinh với người thân.

Roberto Mazzarella là người đứng đầu gia tộc Mazzarella khét tiếng của Camorra - băng đảng tội phạm có tổ chức ở Naples. Roberto đứng thứ tư trong danh sách những kẻ đào tẩu nguy hiểm nhất của Bộ Nội vụ Italy.

Ông trùm lẩn trốn từ ngày 28/1/2025, sau lệnh truy nã vì tội giết người liên quan đến vụ sát hại Antonio Maione vào năm 2000 tại San Giovanni a Teduccio. Nạn nhân Antonio không liên quan đến hoạt động băng đảng, nhưng là anh em của kẻ đã giết bố Roberto, Salvatore Mazzarella, vào năm 1995.

Gia đình Mazzarella kiểm soát phần lớn hoạt động buôn lậu và buôn bán ma túy ở Naples, cũng như tham gia hoạt động làm tiền giả và rửa tiền qua Milan và miền bắc Italy.

Trùm mafia Roberto Mazzarella. Ảnh: Ministero dell’Interno/EPA

Theo thông báo của cảnh sát, Roberto "không chống cự khi bị bắt" trong cuộc đột kích tại thị trấn Vietri sul Mare thuộc tỉnh Salerno.

Video do cảnh sát công bố về cuộc đột kích cho thấy các sĩ quan vũ trang hạng nặng có mặt tại biệt thự ven biển. Chiến dịch này có sự tham gia của đơn vị điều tra Carabinieri (cảnh sát quân sự quốc gia Italy), lực lượng không quân Italy và tàu tuần tra bờ biển Salerno giám sát vùng biển xung quanh.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 20.000 euro tiền mặt và ba chiếc đồng hồ xa xỉ trong cuộc đột kích, cùng với điện thoại di động và giấy tờ tùy thân giả mạo.

Tháng trước, cảnh sát đã bắt giữ 16 người bị cáo buộc có liên quan đến gia tộc Mazzarella với tội danh lừa đảo qua mạng.

Trong tuyên bố sau vụ bắt giữ, tỉnh trưởng Naples, Michele di Bari, gọi chiến dịch này là "một thành công trong điều tra". Ông ca ngợi nỗ lực của ngành tư pháp và lực lượng cảnh sát, khẳng định vụ bắt giữ đã giúp đưa tên tội phạm có mức độ nguy hiểm cao ra trước công lý, khôi phục cảm giác an toàn và niềm tin vào pháp luật cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban chống mafia, Chiara Colosimo, bày tỏ "vô cùng hài lòng với chiến dịch xuất sắc" trên mạng xã hội X. Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, Pina Picierno, cho biết đây là "một chiến thắng lớn cho nhà nước và một tín hiệu rõ ràng trong cuộc chiến chống lại các băng đảng mafia".

Tuệ Anh (theo Guardian, Euronews)