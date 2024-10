Cảnh sát đột kích biệt thự bắt kẻ trốn truy nã

TP HCMHai tổ trinh sát Công an quận 1 phối hợp cảnh sát Đồng Nai đột kích căn biệt thự cạnh sông, bắt kẻ trốn truy nã Ngô Trọng Ân đang tham gia "tiệc" ma túy.

Ngày 21/10, Ân, 23 tuổi, bị Công an quận 1 bắt theo lệnh truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngô Trọng Ân bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Nhật Vy

Theo hồ sơ, cuối năm ngoái, Ân cùng nhóm bạn hùn tiền mua ma túy về sử dụng tại căn nhà đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Đến sáng hôm sau, hành vi của nhóm này bị công an phát hiện. 4 người bị bắt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Ân kịp bỏ trốn.

Hồi tháng 8, cảnh sát nhận được tin Ân đang ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Anh ta thường giao du với một nhóm thanh niên, hay tụ tập chơi ma túy.

Những người tham gia "tiệc" ma túy trong biệt thự. Ảnh: Nhật Vy

Đầu tháng 10, ban chuyên án xác định nhóm Ân thuê căn biệt thự sát bờ sông ở phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, làm "bãi đáp". Khu vực này vắng, kín đáo, đường vào quanh co. Nhóm chuẩn bị nhiều phao để khi bị phát hiện sẽ tẩu thoát phía sau nhà.

Chiều tối 4/10, đại tá Nguyễn Hải Phước (Trưởng Công an quận 1) chỉ đạo lập hai tổ công tác, phối hợp Công an TP Biên Hoà cùng bao vây, ập vào biệt thự kiểm tra. Lúc này, Ân cùng 15 người (11 nam, 4 nữ) đang tổ chức "tiệc" ma tuý.

Tại đây, cảnh sát thu một khẩu súng ngắn bắn đạn cao su, 8 viên đạn, súng dài bắn đạn chì (đã tháo rời từng bộ phận) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Cảnh sát kiểm tra tang vật. Ảnh: Nhật Vy

Ân bị Công an quận 1 di lý về TP HCM, những người còn lại và tang vật do Công an TP Biên Hoà thụ lý điều tra.

Quốc Thắng