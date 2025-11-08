Cảnh sát đột kích bắt nhóm giang hồ cho vay nặng lãi

Đồng loạt ập vào nhiều phòng trọ, các trinh sát bắt Lê Ngọc Hiếu cùng đồng phạm cho vay lãi lên đến 528% một năm, phát hiện khẩu súng cùng 200 viên đạn.

Ngày 8/11, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự Hiếu, Vũ Văn Doanh, 32 tuổi, quê Ninh Bình, cùng 5 người khác để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, từ tháng 5/2024 đến nay nhóm Hiếu lập ra các trang fanpage như: Hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Vay vốn Ngọc Dương... để tìm kiếm khách hàng. Khi có người để lại số điện thoại hoặc liên hệ, nhóm này yêu cầu kết bạn Zalo, gửi định vị nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh để khảo sát trước khi giải ngân.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Thái Hà

Các khoản vay dao động từ 10 đến 100 triệu đồng, trả góp theo ngày (21, 25 hoặc 31 ngày) từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, tùy theo gói. Khi nhận tiền, người vay bị trừ nhiều khoản phí "làm hồ sơ" từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, cùng tiền góp đầu và cuối kỳ. Thực tế, mức lãi suất nhóm này áp dụng có lúc lên tới 528%/năm.

Khi người vay mất khả năng trả nợ, nhóm này gợi ý "đáo hạn", tức vay khoản mới để trả khoản cũ, khiến nợ càng chồng chất. Hàng ngày, nhóm này liên tục gọi điện, nhắn tin, đến tận nhà để đòi tiền, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán.

Ba ngày trước, các trinh sát hình sự đồng loạt ập vào nơi cư trú của nhóm này ở phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên bắt giữ Hiếu, Doanh và 5 đồng bọn. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều giấy tờ, thiết bị liên quan đến hoạt động cho vay. Tại nhà của Doanh, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng, hai hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Súng cùng 200 viên đạn chì được phát hiện ở nhà một thành viên trong nhóm. Ảnh: Thái Hà

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã cho hàng trăm người vay, thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng từ số tiền cho vay khoảng 1,8 tỷ đồng. Đến nay, 30 người bị hại đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của nhóm này.

Phước Tuấn