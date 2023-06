Cảnh sát đột kích bar có hàng chục người phê ma túy

Lâm ĐồngCảnh sát ập vào quán bar New Dahlia mới khai trương, phát hiện hàng chục người phê ma túy trong tiếng nhạc mạnh.

Rạng sáng 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Đức Trọng bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar New Dahlia tại thị trấn Liên Nghĩa.

Cảnh sát kiểm tra quán bar New Dahlia sáng 26/6. Ảnh: Khánh Hương

Lúc này trong quán có 96 khách và 40 nhân viên đang quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh. Cảnh sát bắt quả tang 5 thanh niên đang sử dụng ma túy đá. Kết quả test nhanh xác định 26 khách dương tính với ma túy.

Bar New Dahlia mới hoạt động. Cảnh sát phát hiện quán có dấu hiệu cho khách sử dụng ma túy nên theo dõi. Lực lượng chức năng đang làm rõ vi phạm của cơ sở này.

Khánh Hương