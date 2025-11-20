Cảnh sát đột kích 3 quán karaoke, bắt 85 người

Hà NộiC04 huy động 300 cảnh sát đột kích ba quán karaoke cho khách chơi ma túy, bắt 85 người.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố 85 nghi phạm về các hành vi liên quan ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng, bảo vệ động vật quý hiếm.

Công an xác định có hành vi Không tố giác tội phạm, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, song chưa cung cấp cụ thể các sai phạm và người liên quan.

Hiện trường một phòng hát cho khách dùng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, C04 phát hiện tại địa bàn huyện Đan Phượng cũ có 3 quán karaoke tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, là karaoke Quỳnh Trang, Mai Về và Q5. Các quán này đều không còn kinh doanh song vẫn hoạt động trá hình, bí mật nhận khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau hai tháng xác lập chuyên án, 2h30 ngày 28/6, C04 đã phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở. Tại đây, cảnh sát phát hiện 91 người có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó 83 người dương tính với ma túy.

Khám xét, C04 thu 3 khẩu súng, 25 viên đạn, 3 xe ôtô và nhiều tài liệu khác có liên quan. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa toàn bộ người có dấu hiệu vi phạm về đấu tranh làm rõ.

Phạm Dự