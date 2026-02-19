Cảnh sát đóng giả đoàn múa lân để bắt tội phạm

Thái LanCác sĩ quan cảnh sát ở Nonthaburi đóng giả đoàn múa lân dịp Tết để bắt người đàn ông bị nghi ăn trộm nhiều cổ vật tại Bangkok.

Video được cảnh sát Thái Lan công bố hôm nay cho thấy nhóm sĩ quan cải trang thành đoàn múa lân dịp Tết Nguyên đán và tiếp cận nghi phạm ở Nonthaburi, thủ phủ tỉnh cùng tên giáp với thủ đô Bangkok.

Sĩ quan đứng ở vị trí đầu lân quật ngã và đè nghi phạm xuống đất, đồng nghiệp của anh lập tức bỏ đồ diễn để tới hỗ trợ và còng tay người đàn ông.

Cảnh sát Thái Lan giả làm đoàn múa lân bắt nghi phạm Cảnh sát Thái Lan giả làm đoàn múa lân để bắt nghi phạm trộm cắp tại Nonthaburi ngày 18/2. Video: Cảnh sát Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan cáo buộc nghi phạm lấy đi nhiều cổ vật liên quan đến Phật giáo và hai bức tượng cao 30 cm, có tổng trị giá khoảng 64.000 USD, trong vụ đột nhập vào ngôi nhà ở Bangkok. Họ thu được bằng chứng cho thấy nghi phạm nhiều lần tìm cách đột nhập ngôi nhà này.

Các sĩ quan đã mất nhiều tuần truy dấu nghi phạm, trước khi triển khai kế hoạch bắt người này bằng cách cải trang thành đoàn múa lân tại ngôi chùa ở Nonthaburi. Theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm 33 tuổi đã có tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)