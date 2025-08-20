Cảnh sát dỏm giăng bẫy 2 cha con thiếu nữ ở miền Tây

Cần ThơSau khi gọi video call đe dọa thiếu nữ 17 tuổi dính đến tội phạm, các cảnh sát dỏm buộc chuyển 466 triệu đồng, sau đó "bắt cóc online" tống tiền cha nạn nhân.

Nhóm người tự xưng là công an liên tục gọi điện thiếu nữ ở phường Tân An, TP Cần Thơ, thông báo có liên quan hành vi vi phạm pháp luật, khả năng bị bắt giữ, hôm 18/8. Chúng buộc nạn nhân phải tải ứng dụng, thực hiện gọi video, chứng minh tài sản làm chứng cứ ngoại phạm...

Nhóm này chỉ dẫn, yêu cầu nạn nhân lén lấy tiền, vàng của gia đình đem bán, cầm cố, nộp 466 triệu đồng vào tài khoản chỉ định sẵn, rồi tự cách ly khỏi gia đình. Các cảnh sát dỏm bắt thiếu nữ tự trói mình trong nhà nghỉ, chụp ảnh gửi cho chúng.

Tin nhắn của nhóm "bắt cóc online" yêu cầu cha nạn nhân nộp 300 triệu đồng tiền chuộc con.

Ảnh: Công an cung cấp

Chiều cùng ngày, chúng liên lạc với cha cô, gửi ảnh nạn nhân bị trói, đòi chuyển 300 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bán sang Campuchia với giá 20.000 USD.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an phường Cái Khế xác minh, phát hiện thiếu nữ tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Cái Khế, đưa về nhà an toàn lúc 22h.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ "bắt cóc online" do băng nhóm tội phạm mạng ở nước ngoài thực hiện. Con mồi mà chúng nhắm đến là học sinh, sinh viên, hoặc những người trẻ ít kinh nghiệm sống. Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên tục cảnh báo, hướng dẫn người dân cách ứng phó nhưng vẫn nhiều người sập bẫy lừa.

Theo đó, người dân khi nhận cuộc gọi của người xưng là cán bộ công an, kiểm sát viên thì tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Không nghe theo yêu cầu cách ly, thuê phòng khách sạn, cài ứng dụng lạ - đây là bước đầu tiên để bị "bắt cóc online". Trong mọi trường hợp nghi ngờ, hãy giữ bình tĩnh, cúp máy và liên hệ 113 hoặc đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Đặc biệt, phụ huynh, nhà trường cần tuyên truyền cho học sinh, sinh viên (nhóm đang bị tội phạm mạng nhắm đến nhiều nhất) hiểu rõ thủ đoạn và không làm theo bất kỳ chỉ dẫn nào qua điện thoại.

An Bình