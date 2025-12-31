Cảnh sát điều tra 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại TP HCM

TP HCMKiểm tra hàng loạt kho hàng của các công ty ở TP HCM, cảnh sát phát hiện hơn 30 tấn nội tạng, thịt trâu, bò, heo... được đóng trong thùng giấy có chữ nước ngoài.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cho biết đã tiêu hủy số thực phẩm bẩn trên; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng số tiền hơn 1,66 tỷ đồng.

Động thái này được Phòng Cảnh sát Kinh tế đưa ra trong bối cảnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết 2026.

Nội tạng đông lạnh đựng trong các thùng giấy, bên ngoài có chữ nước ngoài. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, trong đợt kiểm tra diện rộng các kho lạnh và cơ sở kinh doanh tại các phường Bình Hưng Hòa, Thủ Đức, An Phú Đông, Linh Xuân, Tam Bình và các xã Bình Lợi, Bà Điểm, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30,5 tấn nội tạng và thịt động vật các loại không rõ nguồn gốc.

Tang vật gồm 4,5 tấn vú heo đông lạnh; 3,7 tấn dồi trường heo; 4,3 tấn trứng gà non; 1,5 tấn sụn gà; 5,5 tấn thịt trâu, bò, heo; 3,5 tấn chân gà, khô bò, chả lụa và 7 tấn thủy hải sản.

Các bao thực phẩm trong kho đông lạnh. Ảnh: Công an TP HCM

Toàn bộ số hàng hóa được đựng trong thùng carton, dán nhãn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không kèm hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo cơ quan chức năng, các chủ cơ sở thu mua thực phẩm trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Bên cạnh đó, kiểm tra các hộ kinh doanh ăn uống, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cơ quan chuyên môn lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm tại một cơ sở ở phường Thủ Đức.

Kết quả cho thấy hai mẫu thịt heo dùng chế biến xá xíu và ba rọi nhiễm vi sinh vượt quy chuẩn cho phép, phát hiện Salmonella spp và Escherichia coli... gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Cơ sở này bị phạt 66,5 triệu đồng và đình chỉ chế biến hai mặt hàng trên trong hai tháng.

Cảnh sát kiểm tra hàng loạt kho lạnh của các công ty thực phẩm. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không dùng hàng hết hạn, biến dạng, nghi ngờ biến chất; đồng thời kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để xử lý.

Nhật Vy