Cảnh sát đến tận nhà gọi nữ sinh ngủ quên đi thi

Quảng NamPhát hiện một thí sinh vắng mặt, cảnh sát đến nhà thì phát hiện em này ngủ quên nên gọi dậy đưa đến trường thi, chỉ hai phút trước giờ làm bài.

Sáng 29/6, tại điểm thi tại điểm thi trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành, sau khi làm thủ tục để thí sinh làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, hội đồng thi phát hiện vắng một thí sinh. Lúc này đã là hơn 7h, thời gian chuẩn bị gọi thí sinh vào phòng thi.

Khi hội đồng thi nhờ hỗ trợ, lực lượng công an làm nhiệm vụ đã tìm kiếm và xác định được nơi ở của thí sinh ở thôn Hòa An, xã Tam Giang, cách điểm thi khoảng 7 km, có nhiều đoạn đường xuống cấp. Trung úy Nguyễn Xuân Thịnh, công an huyện Núi Thành được phân công đi xe chuyên dụng đến nhà để tìm em này, lúc 7h25.

Tới nơi, trung úy Thịnh phát hiện nhà đóng cửa, đoán là thí sinh ngủ quên nên đập cửa gọi. Em này sau đó cho hay tối qua ôn bài muộn. Nữ sinh không kịp thay trang phục mà lên thẳng xe để đến điểm thi, tới nơi lúc 7h33, chỉ cách giờ làm bài hai phút.

"Cuối buổi thi, nữ thí sinh đến gặp tôi cảm ơn và nói nếu không có anh đến gọi em dậy và chở đi thì lỡ kỳ thi, sang năm phải thi lại", Trung úy Thịnh nói.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh chỉ được xét công nhận tốt nghiệp nếu làm đủ ba bài thi bắt buộc và một bài thi tổ hợp, không môn thi nào bị điểm liệt (dưới 1 điểm).

Trung úy Nguyễn Xuân Thịnh chở nữ thí sinh đến điểm thi. Ảnh: Công an huyện Núi Thành

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Quảng Nam có 17.197 thí sinh. Trong số này, hơn 16.400 em dự thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học.

Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi được công bố vào ngày 18/7.

Đắc Thành