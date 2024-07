Cảnh sát đặc nhiệm bắt nhóm cướp kéo lê nạn nhân trên đường

TP HCMNguyễn Văn Kiệt, 19 tuổi, cùng đồng phạm bị bắt sau khi giật điện thoại của thiếu niên, kéo lê nạn nhân trên đường hàng trăm mét.

Ngày 27/7, Kiệt, Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (18 tuổi) và Nguyễn Khánh Huy (17 tuổi) bị Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP HCM tạm giữ để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nạn nhân bị kéo lê trên đường. Ảnh cắt từ video do người dân quay lại

Trước đó, đêm 23/7, nam nhân viên 17 tuổi trông coi quán ăn gần giao lộ Lữ Gia - Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11, đang sử dụng điện thoại Iphone thì hai tên cướp chạy xe máy áp sát, giật phăng chiếc điện thoại. Nạn nhân nắm được áo tên ngồi sau, ghị lại, song bị kéo lê trên đường.

Nam nhân viên không buông tay, tiếp tục bị hai tên cướp kéo lê với tốc độ cao, từ đường Nguyễn Thị Nhỏ sang đường Lữ Gia. Được khoảng 200 m, nạn nhân tuột tay, ngã lăn nhiều vòng, bất tỉnh. Sự việc được người dân quay video, lan truyền trên mạng

Nguyễn Văn Kiệt và Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (bìa trái và phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Dù nạn nhân không trình báo nhưng Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Công an quận Tân Bình vào cuộc xác minh. Gần một ngày sau, cảnh sát lần lượt bắt Kiệt, Việt và Huy - 3 nghi can gây ra vụ cướp, tại địa bàn quận 11 và quận 7; thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án.

Quốc Thắng - Trọng Nghĩa