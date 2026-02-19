Cảnh sát cứu thanh niên nhảy cầu Châu Đốc

An GiangNam thanh niên 20 tuổi nhảy từ cầu Châu Đốc xuống sông do buồn chuyện gia đình, được cảnh sát cùng người dân tìm thấy, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảng 20h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), người dân phát hiện một thanh niên bỏ lại xe máy ở giữa cầu Châu Đốc, thuộc phường Châu Đốc, leo qua lan can và nhảy xuống sông nên trình báo công an.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm, kịp thời đưa nạn nhân vào bờ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin báo, Công an phường cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời thông báo cho Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc, thuộc Công an tỉnh An Giang, phối hợp cùng các đơn vị liên quan và người dân tổ chức tìm kiếm.

Sau khoảng 30 phút, đến 21h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đang trôi trên sông, cách vị trí nhảy khoảng 100 m, nên tiếp cận, đưa vào bờ. Nạn nhân sau đó được đưa lên xe tuần tra chở đến bệnh viện cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, sức khỏe nam thanh niên hiện đã ổn định.

Công an phường Châu Đốc khuyến cáo người dân khi gặp khó khăn trong cuộc sống cần bình tĩnh, chia sẻ với người thân, tránh hành động bộc phát gây nguy hiểm đến tính mạng, để lại hậu quả cho gia đình và xã hội.

An Minh - Tiền Tầm