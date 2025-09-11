Cảnh sát cứu 12 người mắc kẹt trong xe khách gặp nạn

Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua Đà Nẵng, 12 người bị kẹt được cảnh sát phá kính giải cứu trong đêm 11/9.

Khoảng 19h50, xe khách biển số Hưng Yên chạy hướng Nam Bắc, khi đến đoạn qua hầm Mũi Trâu (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã tông vào đuôi xe tải biển số Quảng Trị đi cùng chiều. Cú va chạm khiến đầu xe khách biến dạng, mắc chặt vào đuôi xe tải, nhiều hành khách không thể thoát ra ngoài.

Hành khách bị thương được cảnh phá kính, dùng cáng di chuyển ra ngoài. Ảnh: Cảnh sát cung cấp

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng điều một xe cứu hộ cứu nạn, một xe chữa cháy cùng tổ công tác đặc biệt đến hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng phá cửa kính, đưa 11 hành khách ra ngoài bằng cáng cứu thương, đồng thời phun nước làm mát đề phòng cháy nổ do nhiên liệu tràn xuống đường. Những người bị thương được chuyển đến bệnh viện.

Riêng tài xế xe khách bị kẹt cả hai chân trong cabin. Lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ, trong khi cảnh sát triển khai xe cứu nạn và xe cẩu lớn để cố định xe tải, kéo tách hai phương tiện. Đến 22h10, tài xế được giải cứu thành công và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sau hơn hai giờ, giao thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan được khôi phục.

Nguyễn Đông