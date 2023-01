Cảnh sát chống bạo động Đức đánh vật với bùn lầy

Các sĩ quan cảnh sát chống bạo động Đức mắc kẹt giữa vũng bùn và chật vật tìm cách thoát ra khi đối phó người biểu tình gần một mỏ than.

Lực lượng chống bạo động của cảnh sát Đức từ đầu tuần được triển khai tới làng Luetzerath, bang Bắc Rhine-Westphalia để đối phó với khoảng 6.000 người biểu tình phản đối dự án mở rộng mỏ than lộ thiên Garzweiler.

Tuy nhiên, địa hình bùn lầy tại mỏ than gây rất nhiều khó khăn cho các sĩ quan, vốn mặc những bộ đồ chống bạo động nặng nề. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các sĩ quan bị lún sâu trong vũng bùn, không thể tự rút chân lên, trong khi người biểu tình đứng xung quanh, ném đất vào họ và chế giễu.

Một số người cố gắng bò để thoát khỏi vũng bùn, trong khi một sĩ quan bị lún đến gần đầu gối và không thể di chuyển. Một người biểu tình mặc áo kiểu thầy tu liên tục áp sát, chế nhạo các sĩ quan.

Một cảnh sát bực tức với người biểu tình này, vứt tấm biển mà anh ta vừa cắm xuống đất. Người biểu tình mặc áo thầy tu sau đó trả đũa, đẩy ngã sĩ quan trong tiếng hò reo của những người đứng ngoài.

Cảnh sát Đức kẹt trong bùn giữa biểu tình ở mỏ than Cảnh sát Đức mắc kẹt trong bùn ở gần làng Luetzerath , bang Bắc Rhine-Westphalia, ngày 15/1. Video: Twitter/Max Granger

Video về nỗ lực thoát khỏi bùn lầy của nhóm cảnh sát chống bạo động Đức đã thu hút gần 12 triệu lượt xem trên Twitter. Cảnh sát Đức chưa bình luận về hình ảnh này.

Trong nhóm người tụ tập tại làng Luetzerath có nhà hoạt động vì môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg. Cô đã bị cảnh sát nhấc bổng và áp giải ra ngoài khi tham gia biểu tình.

Phát biểu bên lề cuộc biểu tình, Thunberg cáo buộc đảng Xanh là "đạo đức giả", cho rằng các thành viên đảng này "tham gia biểu tình nhân để cứu Luetzerath, nhưng sau đó bỏ rơi ngôi làng".

Nhà hoạt động môi trường 20 tuổi tới Đức tuần trước để tham gia biểu tình. Họ chiếm ngôi làng bỏ hoang nằm ở rìa mỏ than lộ thiên khổng lồ thuộc sở hữu của công ty năng lượng RWE.

Bộ trưởng năng lượng Đức Robert Habeck, thành viên đảng Xanh, mùa thu năm ngoái công bố thỏa thuận với RWE, gọi đây là "cột mốc quan trọng" để bảo vệ khí hậu.

Theo thỏa thuận với chính phủ Đức, để đổi lấy việc mở rộng mỏ than Garzweiler, công ty RWE đồng ý từ bỏ quyền khai thác than ở 5 ngôi làng khác xung quanh và ngừng tất cả hoạt động khai thác ở vùng Rine vào năm 2030, sớm hơn 8 năm so với kế hoạch. RWE cũng đồng ý duy trì hoạt động của hai nhà máy nhiệt điện lớn thêm 15 tháng để giảm bớt tác động từ việc Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Đức.

Các nhà hoạt động khí hậu bày tỏ bất bình với thỏa thuận này, cho rằng chính phủ Đức ưu tiên đảm bảo nguồn cung năng lượng hơn là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Những người biểu tình cho hay các nghiên cứu cho thấy Đức sẽ không thể hoàn thành nghĩa vụ theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nếu tiếp tục khai thác than ở vùng Rhine.

Hồng Hạnh (Theo Telegraph)