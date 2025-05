Cảnh sát chặn xe khách, bắt nhóm người đang bỏ trốn từ Đà Lạt

Lâm ĐồngNguyễn Hồng Quân cùng 3 đồng phạm đón ôtô bỏ trốn khỏi Đà Lạt sau khi chém "đối thủ giành khách", khi ra đến Quảng Ngãi thì bị cảnh sát chặn bắt.

Sáng 11/5, Nguyễn Hồng Quân, Ngô Duy Quang (28 tuổi), Ngô Ngọc Quyết (23 tuổi) và Ngô Phi Hùng (23 tuổi, cùng quê Phú Thọ) bị Công an Quảng Ngãi bàn giao cho Công an Lâm Đồng điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Bốn nghi phạm (giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm làm công việc liên quan đến phục vụ du khách ở Đà Lạt. Quá trình làm ăn, họ phát sinh mâu thuẫn khi giành khách với nhóm khác ở địa phương.

Tối 9/5, Quân và đồng phạm dùng dao, mã tấu chém người đàn ông 41 tuổi nhiều nhát vào đầu, vai, chân, trước siêu thị GO ở phường 10. Gây án xong, nhóm này bắt xe khách trốn về hướng miền Trung.

Nhận thông tin từ Công an Lâm Đồng, tối 10/5, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình Sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp CSGT Trạm Đức phổ và Công an xã Phổ Cường dừng xe khách khả nghi, phát hiện 4 thanh niên có vẻ ngoài giống các nghi phạm.

Nhóm này không chống đối, thừa nhận hành vi.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm trên xe khách, tối 10/5. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Linh