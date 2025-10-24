Cảnh sát chặn xe khách, bắt nghi phạm chém 2 người ở Quảng Ngãi

Đang trên xe khách trốn vào TP HCM sau khi chém hai người trọng thương vì ghen, Mai Xuân Tùng, 48 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ.

Trưa 24/10, cảnh sát chốt chặn, bắt Tùng trên xe khách khi qua xã Đăk Tô, sau khoảng 16 giờ ông ta chém bà Thuận (47 tuổi) và ông Hiếu (37 tuổi) trọng thương tại phòng trọ ở xã Đăk Hà (Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng thừa nhận hành vi gây án. Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tùng bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo điều tra ban đầu, Ông Hiếu và bà Thuận sống như vợ chồng. Bà này trước đây có quan hệ tình cảm với Tùng và từng bị ông ta đe dọa "lấy mạng" nếu có người mới.

Bốn hôm trước khi xảy ra vụ án, Tùng tới phòng trọ ở tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, tìm người cũ và tình nhân để trả thù nhưng họ đi vắng. Tối hôm qua ông ta cầm dao quay lại, chém 2 nạn nhân nhiều nhát.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh ông Hiếu ôm bụng chạy ra ngoài kêu cứu. Bên trong, Tùng tiếp tục chém người phụ nữ rồi đi bộ ra khỏi phòng, sau đó chạy xe máy bỏ trốn.

Mai Xuân Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Ông Hiếu bị thương nặng ở phần bụng, đang hồi phục; còn bà Thuận bị nhiều vết chém ở mặt, đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Trong tối qua và sáng nay, hàng chục cảnh sát được huy động để truy bắt Tùng.

Phạm Linh