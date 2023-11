Cảnh sát chặn xe khách, bắt nghi can giết người

Nghệ AnKiểm tra xe khách đang chạy vào các tỉnh phía Nam, cảnh sát phát hiện Cao Bá Khoa - nghi can đâm chết đồng hương rồi bỏ trốn khỏi Thái Bình.

Ngày 8/11, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Khoa, 25 tuổi, cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Cao Bá Khoa (giữa) lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đêm 6/11, trong lúc uống rượu tại quán ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Khoa và người đàn ông 42 tuổi (cùng trú Quảng Bình) xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lời qua tiếng lại, nam thanh niên cầm dao đâm vào ngực đồng hương khiến người này tử vong.

Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn khỏi địa phương, bắt xe khách đi vào phía Nam.

Nhận tin báo của Công an tỉnh Thái Bình, rạng sáng 7/11, tổ công tác thuộc Trạm kiểm soát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã dừng các ôtô chạy qua địa bàn để tìm nghi phạm. Khi kiểm tra xe khách giường nằm biển số Hải Phòng, cảnh sát phát hiện Khoa đang ngủ.

Bước đầu, Khoa thừa nhận hành vi.

Đức Hùng