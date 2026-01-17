Thái LanXe buýt hỏng đang được xe cẩu kéo đi thì dây đứt, khiến chiếc xe to lớn lao đi không phanh trên con phố đông đúc.

Cảnh sát chặn dừng xe buýt mất phanh Video: RTP

Chiều 14/1, cảnh sát giao thông Bangkok nhận thông báo từ trung tâm điều phối về việc một xe buýt tuyến số 54 bị kẹt phanh tại đường Phaya Thai. Đây là tuyến đường chính ở trung tâm Bangkok, thường xuyên có lượng phương tiện đông đúc.

Khi đội cảnh sát tới nơi và kiểm tra, một số sĩ quan chui xuống gầm xe giúp nhả phanh. Xe buýt sau đó được xe cẩu kéo đi.

Nhưng giữa đường, dây kéo bị đứt, chiếc xe buýt cứ thế lăn bánh không thể dừng. Đội cảnh sát phải dùng vật cản chèn bánh để chiếc xe dừng lại. May mắn không có va chạm nào xảy ra.

Đội cảnh sát xuất hiện trong video là đơn vị cảnh sát giao thông kỹ thuật chuyên tập trung vào hỗ trợ khẩn cấp và điều tiết giao thông bằng các biện pháp kỹ thuật, cơ động và chiến lược.

Mỹ Anh (theo RTP)