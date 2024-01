Cảnh sát chặn bắt xe tải chở gần một tấn pháo lậu vào Sài Gòn

Cảnh sát mật phục, chặn chiếc xe tải ở huyện Bình Chánh đang chở gần một tấn pháo lậu từ biên giới Campuchia về TP HCM bán dịp Tết.

Cảnh sát khám xét chiếc xe tải chở hàng cấm. Ảnh: Nhật Vy

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp Công an huyện Bình Chánh chặn chiếc xe tải mang biển số Hà Nội, do Nguyễn Văn Tiến, 28 tuổi, cầm lái, rạng sáng 30/1. Lực lượng chức năng phát hiện gần 600 hộp pháo nổ, trọng lượng gần một tấn, trong các bao tải trên thùng xe.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra Nguyễn Phước Cảnh, 24 tuổi, nghi can cầm đầu đường dây pháo lậu ở Sài Gòn, bị bắt hồi giữa tháng 1. Cảnh khai được Tiến cung cấp hàng để bán dịp Tết.

Gần một tấn pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Cơ quan điều tra xác định, Tiến chuyên chở pháo lậu thông qua các chuyến xe tải từ khu vực biên giới Campuchia, giáp tỉnh Long An, đưa về TP HCM giao cho Cảnh. Người này sẽ mang tiêu thụ cho các đầu mối tại đây và các tỉnh lân cận.

Công an TP HCM cho biết trong 1,5 tháng qua đã khởi tố 20 vụ án, bắt 27 bị can; thu giữ hơn 2,2 tấn pháo nổ thành phẩm, hơn 500 kg nguyên liệu sản xuất pháo.

Nguyễn Văn Tiến bị bắt sáng nay. Ảnh: Nhật Vy

Quốc Thắng