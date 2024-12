Cảnh sát chặn bắt nghi phạm trộm ôtô

Long AnNhận tin Phan Minh Hiếu, 48 tuổi, đang trên đường bỏ trốn cùng chiếc ôtô vừa lấy trộm ở Hậu Giang, hàng chục cảnh sát chốt chặn, ép xe, khống chế nghi phạm.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Long An bàn giao Hiếu cho Công an tỉnh Hậu Giang điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Đột nhập vào tiệm sửa xe trộm ôtô Cảnh sát khống chế, bắt giữ Hiếu. Video: Công an cung cấp

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Trọng, 31 tuổi, thợ sửa ôtô tại xã Vĩnh Thuận Đông (Long Mỹ, Hậu Giang) thức dậy phát hiện ôtô 7 chỗ ở tiệm bị mất; trên xe có nhiều dụng cụ, phụ tùng cùng laptop với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Nhận trình báo, cảnh sát trích xuất camera an ninh, phát hiện khoảng 2h sáng Hiếu mang theo balô đột nhập, lái ôtô. Nhận định nghi phạm nhiều khả năng bỏ trốn trên quốc lộ 1 (hướng về TP HCM), Công an tỉnh Hậu Giang thông tin đến Công an Long An nhờ hỗ trợ.

Đến 9h, hàng chục cảnh sát hình sự, cơ động, CSGT chốt chặn trên quốc lộ 1 - đoạn qua phường 5, TP Tân An, Long An (cách hiện trường vụ trộm hơn 160 km), phát hiện ôtô bị mất trộm nên truy đuổi. Hiếu tăng ga bỏ chạy nhưng bị cảnh sát chặn đầu, khống chế.

Phan Minh Hiếu bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Nam An

Nam An