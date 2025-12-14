Cảnh sát chặn bắt đoàn môtô vi phạm trên quốc lộ 1

Đồng Tháp16 môtô phân khối lớn che biển số, chạy quá tốc độ, sai làn đường, không có giấy phép bị cảnh sát chốt chặn xử lý.

Qua hệ thống camera giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp sáng 14/12 phát hiện đoàn môtô phân khối lớn chạy tốc độ cao trên quốc lộ 1, có nguy cơ gây mất an toàn, nên triển khai phương án chốt chặn.

Cảnh sát chặn bắt đoàn môtô phân khối lớn phóng nhanh trên quốc lộ Đoàn môtô bị cảnh sát chốt chặn xử lý. Video: Nam An

Khi đoàn xe đến khu vực khu công nghiệp ở xã Tân Hương, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra. Cảnh sát phát hiện nhiều vi phạm như dán, che chữ số biển kiểm soát, không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, chạy quá tốc độ.

Những người vi phạm cho biết trước đó đi từ TP HCM xuống TP Cần Thơ dự đại hội môtô, trên đường quay về thì bị phát hiện, xử lý.

Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt 16 tài xế, mức phạt từ 5 đến 20 triệu đồng tùy hành vi; một số môtô bị tạm giữ để tiếp tục xử lý.

Nam An