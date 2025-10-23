Cảnh sát Campuchia đột kích 'ổ lừa đảo', bắt 57 người Hàn

Giới chức Campuchia bắt 57 công dân Hàn Quốc trong một tòa nhà với cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Ủy ban chống tội phạm mạng Campuchia hôm nay cho biết cảnh sát ngày 22/10 đột kích một tòa nhà ở thủ đô Phnom Penh do nghi ngờ đây là nơi tội phạm thực hiện các hành vi lừa đảo. Họ đã bắt 57 người Hàn Quốc, 29 người Trung Quốc, tịch thu 126 máy tính và 30 điện thoại.

Vụ đột kích diễn ra sau khi Campuchia cuối tuần trước trục xuất 64 công dân Hàn Quốc bị bắt trong các cuộc truy quét, trong đó 59 người bị giới chức Hàn Quốc xác định đã tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến, 5 người là nạn nhân. Dư luận Hàn Quốc đầu tháng này bày tỏ phẫn nộ sau khi một sinh viên 22 tuổi bị băng đảng lừa đảo bắt cóc, tra tấn đến chết ở Campuchia.

Cảnh sát Hàn Quốc áp giải những công dân bị Campuchia trục xuất vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến tại sân bay quốc tế Incheon ngày 18/10. Ảnh: AFP

Tuần trước, đoàn công tác do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc dẫn đầu đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cảnh sát địa phương để trao đổi về nỗ lực ứng phó các trung tâm lừa đảo.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 20/10 cho biết thêm 10 người mang quốc tịch nước này bị cảnh sát Campuchia bắt trong chiến dịch trấn áp hang ổ lừa đảo trực tuyến hôm 16/10. Hai công dân Hàn Quốc nữa được xác định là nạn nhân của băng đảng lừa đảo và đã được giải cứu.

Seoul ước tính khoảng 1.000 người Hàn Quốc nằm trong số 200.000 người đang làm việc trong các đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, khoảng 550 người Hàn Quốc đã mất tích hoặc bị giam giữ sau khi nhập cảnh Campuchia kể từ năm ngoái, nhưng con số thực tế có thể lớn hơn nhiều. Dữ liệu mà Bộ Tư pháp Hàn Quốc cung cấp cho nghị sĩ đảng Dân chủ Park Chan-dae cho thấy hàng nghìn người Hàn đã tới Campuchia nhưng không về nước trong vài năm qua.

Kwak Dae-kyung, giáo sư về an ninh tại Đại học Dongguk ở Seoul, nhận định cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến của Hàn Quốc đã biến công dân nước này thành mục tiêu hoàn hảo mà các băng đảng lừa đảo trực tuyến nhắm đến.

Huyền Lê (Theo AFP)