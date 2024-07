Cảnh sát 'bó tay' vì không thể phạt xe tự lái

MỹChiếc Jaguar bị dừng lại vì chạy sang làn đường ngược chiều và vượt đèn đỏ, nhưng khi cảnh sát lại gần, không có ai trên xe.

Ôtô không người lái vi phạm giao thông, ai nộp phạt? Video: Arizona Republic

Tại khu vực trung tâm Phoenix, hôm 19/6, cảnh sát dừng một chiếc Jaguar I-Pace sau khi xe này chạy hẳn sang làn ngược chiều và vượt đèn đỏ. Nhưng trên xe không có bất cứ người nào. May mắn không có va chạm nào xảy ra.

Theo Waymo, chiếc xe "gặp biển chỉ dẫn công trường không nhất quán" và chạy sang làn đường ngược chiều. Chiếc xe tự lái "bị chặn lại nhờ hướng dẫn từ định vị để trở về đúng làn" trong khoảng 30 giây, theo hãng. Đó là khi một xe cảnh sát xuất hiện ngay phía sau.

Chiếc Jaguar dừng lại tại một bãi đỗ xe ngay phía trước, với sự cố giao thông được Waymo nói rằng diễn ra "khoảng một phút". Tình huống được xử lý mà không cần đến hành động phức tạp. "Không thể đưa vé phạt cho máy tính", một cảnh sát nói trong quá trình giải quyết sự việc.

Thực tế, theo luật hiện hành tại những thành phố trung tâm của xe tự lái như San Francisco, thì dòng xe này không bị phạt khi vi phạm giao thông nếu không có tài xế ngồi ở ghế lái. Tuy nhiên, quy định này gây lo ngại về sự hợp pháp cũng như mức độ an toàn đối với những công nghệ liên quan.

Với trường hợp trong video, cảnh sát và Waymo đều khẳng định những chiếc xe tự lái trang bị công nghệ nhận diện những mẫu xe khẩn cấp, vì thế sẽ tự biết khi nào cần dừng lại. Hướng dẫn của Waymo cho các đơn vị cứu hộ nói rằng xe có thể phát hiện ra các loại xe khẩn cấp, gồm cả đèn và còi.

Khi một xe bị dừng lại, hệ thống có thể tự mở khóa cửa và hạ kính. Cảnh sát có thể sử dụng hệ thống liên lạc trong xe để nói chuyện với một người điều hành trực tiếp hoặc gọi theo số điện thoại có sẵn, theo đại diện cảnh sát Phoenix. Những chiếc xe tự lái cũng có thể chuyển sang chế độ do người điều khiển, vì thế cảnh sát hoặc nhân viên cứu hộ có thể di chuyển xe khi cần. Ngoài ra, Waymo có thể gửi nhân viên tới hiện trường. Nếu trên xe có hành khách, họ có thể hợp tác với cảnh sát và làm theo hướng dẫn từ hệ thống trên xe.

Hiện có hơn 10 hãng xe tự lái đã được cấp phép thử nghiệm hoặc hoạt động ở Arizona. Trong khi dịch vụ robotaxi đã được nâng cấp với khả năng phục vụ khách hàng có nhu cầu, thì dòng xe tự lái vẫn gây ra những lo ngại về an toàn.

Ôtô không người lái vi phạm giao thông, cảnh sát phạt ai? Một chiếc xe tự lái của Waymo chạy sau một xe tải chở cây và liên tục đảo làn, hồi tháng 5 tại Phoenix. Video: Arizona Republic

Vào tháng 5, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) thông báo điều tra Waymo vì 31 tai nạn, trong đó 14 trường hợp xảy ra ở Arizona. Những tai nạn này gồm cả những vi phạm giao thông cũng như nguy cơ va chạm khi xe tự lái là phương tiện duy nhất liên quan. Waymo - với thị trường lớn nhất hiện nay là Phoenix - nói rằng dữ liệu của họ cho thấy xe tự lái có ít trường hợp tai nạn hơn so với các tài xế.

Một hãng khác, Cruise, vào tháng 6 đã đưa một tài xế an toàn lên xe tự lái. Hãng từng phải dừng hoạt động sau khi California thấy lo ngại về sự mất an toàn những những chiếc xe. Một chiếc xe tự lái của Uber với một tài xế an toàn cũng liên quan đến một va chạm ở Arizona năm 2018 khi đâm trúng và khiến một người đi bộ thiệt mạng.

Mỹ Anh (theo Arizona Republic)