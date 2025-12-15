Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng ngư dân Thanh Hóa

Thanh HóaCảnh sát biển Việt Nam triển khai chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2025–2030" tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam, cùng đại diện các sở, ngành và 17 xã, phường ven biển của tỉnh, ngày 15/12.

Đây được xem là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo với phát triển kinh tế biển và chăm lo đời sống ngư dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh (phải) và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao thỏa thuận phối hợp công tác. Ảnh: Lam Sơn

Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trọng tâm là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, hai cơ quan sẽ tăng cường phối hợp xây dựng địa bàn ven biển an toàn, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển và khu vực ven biển. Các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa cũng tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngư dân.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh chương trình phối hợp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, mà còn giúp lực lượng cảnh sát biển hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên các vùng biển. Ông đề nghị tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, địa phương ven biển chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp thực tiễn để chương trình sớm đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam. Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong quản lý tàu cá, phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn cho ngư dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lam Sơn

Trước đó, hai bên đã ký hợp tác triển khai chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại Thanh Hóa giai đoạn 2023–2025. Trong ba năm qua, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức thăm hỏi, tặng 730 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó tại các địa phương ven biển. Nhiều đợt tuyên truyền pháp luật được tổ chức cho hơn 1.000 cán bộ, nhân dân, gần 2.500 tờ rơi, 1.000 sổ tay pháp luật được cấp phát, cùng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, áo phao, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành quy định khi hoạt động trên biển.

Các hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Lam Sơn

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đánh giá phát triển kinh tế biển của địa phương gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm quốc phòng an ninh, lấy ngư dân làm trung tâm và là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ biển đảo. Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, đồng thời quan tâm hơn đến chính sách an sinh để tạo điểm tựa cho ngư dân yên tâm bám biển lâu dài.

"Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục hành động quyết liệt, bài bản, để mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang theo sinh kế của ngư dân mà còn mang theo niềm tin, trách nhiệm và chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc", ông Nguyễn Doãn Anh nói.

Lê Hoàng