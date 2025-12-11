Cảnh sát bịa lời khai để không phải điều tra 10 vụ án

Hong KongSĩ quan cảnh sát Wong Yiu-chung, 34 tuổi, bị cáo buộc bịa lời khai của nạn nhân về việc rút lại tố cáo để khép lại 10 vụ án và anh ta đỡ phải làm việc.

Hôm 10/12, Tòa án tuyên cảnh sát Wong Yiu-chung phạm tội Làm giả giấy tờ và Lạm dụng chức quyền, vì đã gian dối để có được sự chấp thuận của cấp trên nhằm khép lại 10 cuộc điều tra trong khoảng thời gian tháng 11/2022-7/2023. Wong đã bị tạm giam để chờ đánh giá lý lịch. Anh ta sẽ bị tuyên án vào ngày 31/12.

Theo cáo trạng, Wong là sĩ quan thuộc phòng điều tra tội phạm quận Sham Shui Po từ năm 2012. Trước khi phạm tội, Wong đã than thở với một số cấp trên rằng nhiệm vụ hiện tại của quá căng thẳng, quá nhiều việc. Nhưng anh ta không thể xin được chuyển công tác trong cùng lực lượng cảnh sát hoặc sang một cơ quan chính phủ khác.

Viên cảnh sát này lần đầu tiên bịa đặt lời khai của một nạn nhân bị lừa đảo vào tháng 11/2022. Anh ta cũng đã không xác minh trực tiếp lời khai của nhân chứng mà tự bịa ra lời khai rằng muốn bãi nại.

Bằng các lời khai bịa đặt tương tự, bị cáo cũng kiến nghị cấp trên đình chỉ điều tra 9 vụ án gian lận, trộm cắp và tống tiền khác, đồng thời giấu kín thông tin với bị hại - những người vẫn hy vọng thu hồi lại được khoản tiền bị mất hoặc được bồi thường.

Một nạn nhân 82 tuổi, bị mất khoảng 33.000 USD trong một vụ lừa đảo qua điện thoại cho hay gặp bệnh tuổi già nên đã chọn tin tưởng cảnh sát Wong và ký một chồng giấy tờ sau khi trình báo mà không biết là giấy gì.

Trong khi các nạn nhân khác cho biết họ đã vô tình ký một thỏa thuận rút lại đơn khiếu nại mà không hiểu nội dung của nó.

Theo cáo buộc, nhưng người này bị cảnh sát Wong sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo để khiến họ ký vào một bản khai trống hoặc giả mạo chữ ký của họ. Các lời khai giả này sau đó được Wong trình cấp trên để làm căn cứ đình chỉ điều tra. Các nạn nhân do đó sẽ không còn khả năng lấy được tiền bồi thường.

Wong đã nhận được 23 bằng khen từ các chỉ huy khu vực và quận trong suốt 11 năm công tác trước khi bị đình chỉ vào tháng 8/2023.

Hải Thư (Theo SCMP)