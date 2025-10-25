Cảnh sát bị vợ 'ép' truy cập mạng nội bộ, lấy dữ liệu giúp bạn

SingaporeSĩ quan Patrick ban đầu từ chối truy cập mạng nội bộ cảnh sát để tìm tung tích con nợ giúp bạn nhưng bị vợ mắng té tát nên đã thực hiện, khiến bị phạt tù.

Ngày 24/10, Patrick Lim Kei Hao, 46 tuổi, cựu sĩ quan cảnh sát (bị sa thải vào tháng 6/2024) bị kết án ba tuần tù. Lim đã nhận 2 tội Sử dụng sai mục đích hệ thống máy tính và Vi phạm Đạo luật Bí mật Nhà nước, theo tờ Straitstimes.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, tháng 12/2023, Patrick là phó sĩ quan phụ trách tại Phòng điều tra của Sở cảnh sát Ang Mo Kio.

Theo cáo buộc, vợ của ông là Jenny Phạm Thị Huệ, 39 tuổi, chơi thân với cặp vợ chồng doanh nhân. Họ có cho một người vay khoản tiền lớn nhưng không đòi được nên nhờ Patrick truy cập mạng nội bộ quản lý dân cư của cảnh sát để truy xuất thông in liên lạc, cư trú của con nợ.

"Ban đầu, bị cáo không muốn giúp anh ta kiểm tra địa chỉ của người nợ tiền. Nhưng vợ bị cáo biết chuyện, mắng té tát và bảo phải giúp đỡ bạn bè. Bị cáo sau đấy làm theo lời vợ", cựu cảnh sát này khai tại tòa.

Cựu cảnh sát khai ban đầu từ chối truy cập mạng nội bộ nhưng vì vợ mắng nên làm theo. Ảnh: Gemini AI

Vào ngày 21/12/2023, Patrick đã lấy được thông tin từ nền tảng dữ liệu nội bộ của cảnh sát và cung cấp cho bạn của vợ số chứng minh thư nhân dân và địa chỉ của con nợ. Người bạn nhờ thông tin đó đã đòi được tiền.

Các tài liệu của tòa án không tiết lộ hành vi phạm tội của Patrick bị phát hiện như thế nào, nhưng sau đó ông đã bị buộc tội hồi tháng 7/2025.

Tại tòa, công tố viên phân tích, trong phạm vi công việc của mình, cảnh sát được cấp quyền truy cập vào các hệ thống chứa thông tin nhạy cảm hoặc bí mật liên quan đến cư dân.

Theo cơ quan công tố, công chúng cung cấp thông tin cá nhân cho cảnh sát với niềm tin rằng thông tin đó chỉ được sử dụng cho công việc của cảnh sát, không được lạm dụng cho mục đích cá nhân hoặc mục đích không liên quan. Song, bị cáo lợi dụng chức vụ vì động cơ riêng, khiến niềm tin công chúng xói mòn.

Dự kiến Patrick sẽ bắt đầu chấp hành án vào ngày 10/11. Vợ ông cùng nam doanh nhân cũng đang bị truy tố trong vụ án riêng biệt.

Hải Thư