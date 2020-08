Cảnh sát bị đấm khi can gã chồng đánh vợ

TP HCMCan ngăn Bùi Tý, 30 tuổi, đang liên tục đuổi đánh vợ, cảnh sát khu vực Ngô Minh Phúc bị anh ta đấm sưng mặt, thương tích 6%.

Theo bản án của TAND quận Tân Phú, đêm 15/9/2019, Tý nhậu say về nhà ở phường Hòa Thạnh cãi vã với vợ. Dù được can ngăn, anh ta vẫn rượt đánh chị này. Sự việc kéo dài suốt hai tiếng nên hàng xóm báo công an phường.

Khi trực ban Hoàng Chánh Thời và cảnh sát khu vực Ngô Minh Phúc đến, Tý tiếp tục xông vào đánh vợ. Anh Phúc can, yêu cầu về phường làm việc.

Tý quay sang đấm vào mắt anh Phúc rồi chạy ra ngoài đường lấy viên gạch ống ném. Anh Thời nổ súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng Tý lại nhặt gạch tấn công. Bảo vệ dân phố đến hỗ trợ cảnh sát đưa anh ta về trụ sở. Anh Phúc bị đa chấn thương phần mềm, thương tích 6%.

Hồi tháng 5, TAND quận Tân Phú tuyên phạt Tý 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Anh ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 13/8 xử phúc thẩm, TAND TP HCM bác kháng cáo của Tý vì đánh giá mức án trên là thỏa đáng.

Bình Nguyên