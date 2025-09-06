Cảnh sát bị chém khi bắt kẻ cầm dao đe dọa người đi đường

Đồng NaiTrong lúc khống chế gã đàn ông ngáo đá đang cầm dao đe dọa người đi đường, thượng úy cảnh sát bị chém vào bụng.

Ngày 5/9, Công an Đồng Nai tạm giữ người đàn ông 35 tuổi ngụ phường Biên Hòa để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nam nghi can chém thượng úy cảnh sát bị thương. Ảnh: Thái Hà

Tuần trước, sau khi nhận được tin báo người đàn ông này có biểu hiện bất thường, cầm dao dọa chém người ở khu phố Bửu Hòa 3, tổ công tác Công an phường Biên Hòa do thượng úy Mai Xuân Sơn dẫn đầu xuống xử lý.

Tại khu vực cầu Hóa An, cảnh sát phát hiện nghi can đang cầm dao dài 40 cm đứng bên đường, liền vận động thu giữ hung khí để tránh gây nguy hiểm cho người dân. Tuy nhiên, khi thượng úy Sơn tiếp cận đã bị hắn chém trúng bụng, gây thương tích. Tổ công tác liền ập vào khống chế, tước hung khí, đưa nghi can về trụ sở xử lý.

Vụ án đang được cảnh sát tiếp tục điều tra, xử lý.

Phước Tuấn