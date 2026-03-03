Cảnh sát bị bắt vì nhận tiền tăng ca nhưng đi hẹn hò với sếp nữ

MỹChristian Madsen, 31 tuổi, bị bắt với cáo buộc khai khống hơn 200 giờ làm thêm, biển thủ hơn 14.000 USD của cơ quan trong khi thực tế đến nhà cấp trên hẹn hò.

Christian Madsen, sĩ quan có thâm niên 11 năm tại Văn phòng Cảnh sát trưởng thành phố Jacksonville (JSO), đã bị chính đồng nghiệp của mình bắt giữ vào ngày 25/2 - gần hai tuần sau khi sở cảnh sát nhận được tin báo rằng anh ta khai khống hơn 200 giờ làm thêm.

Trong quá trình điều tra vụ gian lận, văn phòng phát hiện Madsen đã dành một phần đáng kể số giờ tăng ca tại nhà Jaime Eason - Trưởng bộ phận Hỗ trợ Tuần tra của JSO - một trong những cấp trên của Madsen.

Sau cuộc điều tra nội bộ kéo dài ba tuần, cơ quan này kết luận Madsen "cố tình nộp các yêu cầu thanh toán tiền làm thêm giờ giả mạo" cho nhiều nhiệm vụ điều tiết giao thông khác nhau, thu hơn 14.000 USD tiền tăng ca từ tháng 12/2025 đến 2/2026.

Christian Madsen (trái) và cấp trên - Jaime Eason. Ảnh: News4JAX

Cảnh sát trưởng Jacksonville, TK Waters, xác nhận Madsen và Eason đang có quan hệ tình cảm nhưng "không rõ" đã bên nhau bao lâu.

Eason là nữ sĩ quan đầu tiên được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận Hỗ trợ Tuần tra, do ông Waters thăng chức vào năm 2022. Trong họp báo mới đây, ông Waters thông báo Eason đã quyết định từ chức sau một "cuộc trò chuyện dài trong văn phòng".

Theo cảnh sát trưởng, Eason không phải là người chịu trách nhiệm phê duyệt bảng chấm công của Madsen và không hay biết về kế hoạch gian lận của bạn trai. Nhưng văn phòng vẫn đang điều tra Eason có biết Madsen đang làm nhiệm vụ khi anh ta ở nhà bà hay không.

Christian Madsen bị bắt ngày 25/2. Ảnh: Jacksonville Sheriff's Office

Madsen bị buộc tội trộm cắp, gian lận có tổ chức và lạm dụng chức vụ. Anh ta đã bị đình chỉ công tác sau khi bị bắt, nhưng ông Waters cho biết văn phòng dự định sa thải anh ta. Cảnh sát trưởng cho biết những cáo buộc chống lại Madsen thể hiện "một chuỗi hành vi phạm tội có chủ đích và liên tục, chứ không phải là sự phản ánh của một sai sót hành chính hay một tai nạn đơn lẻ".

Madsen là sĩ quan thứ hai của JSO bị bắt kể từ đầu năm. Trước đó, cảnh sát Nicholas Hicks đã từ chức sau khi bị bắt vào 6/1 với cáo buộc nhận hơn 2.600 USD tiền công dù không làm việc từ tháng 6 đến tháng 12/2025.

Tuệ Anh (theo Nypost, Independent)