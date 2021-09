Cảnh sát bắt nghi can buôn ma túy sau 40 giờ vây ráp

Lâm ĐồngNguyễn Mạnh Linh, 30 tuổi, người chở nghi can mua bán ma túy vượt chốt Covid-19 bằng đường rừng, bị bắt sau gần 2 ngày lẩn trốn.

Sáng 12/9, Linh đang trốn trong lều (dùng canh rẫy cà phê) trên ngọn đồi xã Hà Lâm thì bị hàng chục trinh sát Công an huyện Đạ Huoai và người dân ập vào bắt giữ.

Linh bị bắt sáng 12/9. Ảnh: Hoài Thanh

Chiều hai hôm trước, Linh chở Tô Vũ Tuấn (29 tuổi) bằng xe máy, mang theo hơn một kg ma túy đi đường rừng đèo Chuối để tránh trạm kiểm soát Covid-19. Phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cảnh sát chặn ở bìa rừng, bắt được Tuấn cùng tang vật.

Linh lợi dụng trời mưa, địa thế hiểm trở, nhanh chân trốn thoát. Anh ta chạy qua nhiều khu vực, sau đó trốn trong căn lều trên đồi.

Lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đây là vụ án ma túy lớn nhất mà đơn vị từng triệt phá. Với quyết tâm bắt sớm nghi can bỏ trốn, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, hàng chục trinh sát đã dầm mưa nhiều ngày để truy tìm. Sau 40 giờ băng rừng, mọi người phát hiện Linh.

Trinh sát truy tìm Linh trong rẫy sầu riêng của người dân. Ảnh: Hoài Thanh

Tuấn khai đã mua số ma tuý ở Bình Phước, khu vực giáp biên giới Campuchia, với giá 8.000 USD, sau đó nhờ người dẫn đường băng rừng Nam Cát Tiên về Lâm Đồng tiêu thụ. Khi đến huyện Đạ Huaoi, anh ta nhờ người quen là Linh chở lên Bảo Lộc thì bị bắt.

Phước Tuấn - Hoài Thanh