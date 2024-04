Cảnh sát bắt hơn 100 người biểu tình chống Israel tại đại học Mỹ

Cảnh sát bắt hơn 100 người biểu tình phản đối Israel tại Đại học New York, trong đó có sinh viên và giảng viên.

Nhiều sinh viên và giảng viên Đại học New York hôm 22/4 dựng các lều trại được phun dòng chữ "Đoàn kết vì Dải Gaza" trong Đại học New York. Họ yêu cầu ngôi trường từ bỏ các mối liên hệ với Israel vì bạo lực diễn ra tại Gaza.

Lãnh đạo trường đã cảnh báo những người biểu tình phải chịu hậu quả nếu không giải tán trước 16h, trong khi những người chịu rời đi sẽ không bị kỷ luật.

Tuy nhiên, số người biểu tình ngày càng đông khi các nhà hoạt động ở bên ngoài cũng tham gia cùng sinh viên, giảng viên trong trường. Ban giám hiệu Đại học New York sau đó đã đề nghị cảnh sát tới trường.

Cảnh sát Mỹ đụng độ với sinh viên, giảng viên biểu tình chống Israel Cảnh sát New York đối đầu với nhóm sinh viên, giảng viên biểu tình phản đối Israel trong Đại học New York hôm 22/4. Video: X/@GwynneFitz

Tối 22/4, cảnh sát New York tiến vào khuôn viên trường khi nhiều sinh viên đang cầu nguyện, bắt giữ hơn 100 người biểu tình và dẹp các lều trại.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các giảng viên Đại học New York đã dàn hàng ngang, đan tay vào nhau để tạo thành rào chắn ngăn lực lượng cảnh sát tiếp cận các sinh viên. Sau đó các giảng viên là những người đầu tiên bị cảnh sát giải đi.

Trước đó, lực lượng cảnh sát đã dùng loa phát thông báo, yêu cầu những người biểu tình giải tán hoặc bị bắt với cáo buộc xâm phạm khuôn viên Đại học New York.

Cảnh sát đối đầu người biểu tình tại Đại học New York tối 22/4. Ảnh: AFP

Đám đông biểu tình mang lập trường ủng hộ Palestine hôm 21/4 cũng dựng lều trong khuôn viên Đại học Columbia, New York, gây áp lực với sinh viên có vẻ là người Do Thái và hô hào các khẩu hiệu phân biệt, phản đối Israel. Cuộc biểu tình tại Đại học Columbia làm sinh viên Do Thái không thể lên lớp, khiến Nhà Trắng phải lên tiếng quan ngại.

Kể từ sau sự kiện ngày 7/10/2023, khi Hamas tấn công miền nam Israel khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã mở chiến dịch quân sự trên toàn bộ Dải Gaza với mục tiêu phi quân sự hóa vùng đất và loại bỏ hoàn toàn Hamas.

Chiến dịch gây nhiều tranh cãi về khủng hoảng nhân đạo. Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến hơn 34.000 người thiệt mạng trong khu vực, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. IDF khẳng định đã hạ hơn 13.000 thành viên Hamas.

Ngọc Ánh (Theo NY Post/CNN/Hill)