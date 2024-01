Cảnh sát bắt gần 300 kg ma túy từ Lào về Sài Gòn

Đường dây vận chuyển gần 300 kg ma túy giấu trong các gói trà, cà phê, từ các tỉnh phía Bắc miền Trung về TP HCM đã bị cảnh sát phát hiện.

Video Khám xét gần 300 kg ma túy từ Lào về TP HCM Cảnh sát khám xét, thu giữ ma túy của đường dây tội phạm xuyên quốc gia vừa bị bắt. Video: Công an cung cấp

Ngày 7/1, Công an TP HCM cho biết đã bắt 26 người liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển gần 300 kg ma túy giấu trong các thùng hàng hóa. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, chưa cung cấp danh tính và hành vi cụ thể của các nghi can.

Ma túy của đường dây xuyên quốc gia bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trinh sát phát hiện nhóm người mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn từ Lào qua biên giới đường bộ các tỉnh phía bắc miền Trung, đưa về TP HCM. Ma túy giấu trong những túi trà, cà phê gửi xe khách về Sài Gòn.

Công an TP HCM sau đó phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cùng các địa phương liên quan, lên kế hoạch triệt phá. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét, bắt hàng chục nghi can, thu giữ gần 300 kg ma túy, súng cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đánh giá đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, đã gửi thư khen và biểu dương Công an TP HCM; đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý triệt để.

Quốc Thắng