Cảnh sát bắt cầu thủ ngay trước trận vòng loại World Cup 2026

Costa RicaTrước trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Costa Rica và Nicaragua, 9 cảnh sát ập vào phòng thay đồ đội khách để bắt giữ một cầu thủ.

Theo LĐBĐ Nicaragua (Fenifut), cảnh sát Costa Rica mang lệnh bắt theo yêu cầu của một người phụ nữ, kiện cầu thủ này vì nợ tiền cấp dưỡng nuôi con. Người bị nhắm đến là tiền vệ Byron Bonilla, trụ cột của tuyển Nicaragua.

Đội tuyển Nicaragua trong trận gặp Costa Rica trên sân Quốc gia Costa Rica, tối 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Bonilla 32 tuổi, chơi bóng 6 năm ở các CLB Costa Rica thời 2016-2022, đang khoác áo CLB Real Estelí tại Nicaragua. Anh đã ghi 7 bàn trong 41 trận cho đội tuyển Nicaragua.

Vụ việc xảy ra chỉ vài phút trước khi trận đấu bắt đầu trên sân Quốc gia ở San Jose. Fenifut mô tả cảnh tượng trong phòng thay đồ là hỗn loạn, đầy căng thẳng và gây mất ổn định tinh thần cho toàn đội. 9 cảnh sát cùng đại diện tòa án đã có mặt, yêu cầu Bonilla đi theo họ để thi hành án. Sau khi đôi bên thương lượng, cầu thủ 30 tuổi đồng ý thanh toán khoản tiền sau trận, nên được phép thi đấu.

Tuy nhiên, cú sốc tinh thần khiến Nicaragua thi đấu rệu rã và thua Costa Rica 1-4, gần như chấm dứt hy vọng dự World Cup. Sau 4 lượt trận, họ chỉ có một điểm và đứng cuối bảng C. Trong khi đó, Costa Rica đứng nhì bảng với 6 điểm, ít hơn Honduras hai điểm.

Fenifut phản ứng gay gắt, gọi hành động của cảnh sát Costa Rica là "đáng xấu hổ, không thể chấp nhận, và vô lý về thời điểm". Liên đoàn này cho biết đội tuyển đã có mặt tại Costa Rica từ tối thứ Bảy, danh tính và lịch trình của các cầu thủ đều được nhà chức trách biết rõ.

"Không có lý do nào biện minh cho việc thực hiện lệnh bắt ngay trước trận đấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và phong độ của cầu thủ", Fenifut nêu trong thông cáo, đồng thời yêu cầu FIFA và LĐBĐ Bắc Trung Mỹ (Concacaf) mở cuộc điều tra.

Sau đó, giới chức Costa Rica xác nhận cảnh sát chỉ làm theo lệnh tòa án, và Bonilla dàn xếp được khoản nợ nên không bị tạm giữ. Dù vậy, thời điểm hành động của lực lượng chức năng vẫn gây tranh cãi. Fenifut cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai".

Hoàng An (theo GB News)