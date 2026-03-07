Sĩ quan cảnh sát bảo vệ Thị trưởng Lurie bị kẻ tấn công quật ngã, gây chảy máu đầu tại khu phố tệ nạn ở San Francisco.

Đội cảnh sát bảo vệ Thị trưởng San Francisco Daniel Lurie bị tấn công vào tối 5/3 ở gần phố Cedar, rìa Tenderloin, khu vực tai tiếng nhất thành phố vì nạn ma túy.

Khi sự việc xảy ra, Thị trưởng Lurie đang ngồi trên SUV cùng hai cảnh sát. Ba người bị một nhóm người chặn xe giữa đường. Họ bước xuống xe và yêu cầu nhóm người tránh đường, song một người đàn ông bắt đầu "nói năng lảm nhảm".

Khi một sĩ quan tiếp cận, người này lùi lại rồi bất ngờ xông tới. Video sự việc cho thấy trong lúc vật lộn, sĩ quan bị nghi phạm quật ngã ngửa, đập đầu xuống đường gây chảy máu.

Cảnh sát bảo vệ thị trưởng San Francisco bị quật ngã trên phố Cảnh sát bảo vệ Thị trưởng San Francisco bị quật ngã trên phố, ngày 5/3. Video: Instagram/Missionlocal

Trong lúc đó, sĩ quan còn lại đang xử lý một người đàn ông khác tại hiện trường. Chưa rõ người này có tấn công ai hay không. Thị trưởng Lurie không bị thương trong sự việc.

Nghi phạm tấn công là Tony Phillips, 44 tuổi, bị bắt tại hiện trường, liên tục la hét. Người này có tiền án hành hung, chống đối, trộm cắp, ma túy. Năm 2019, Phillips bị bắt với cáo buộc đâm một người đàn ông ở khu Polk Gulch, cách không xa nơi tấn công đội nhân viên an ninh của ông Lurie.

Sở Cảnh sát San Francisco sau đó cho biết hai cảnh sát thuộc đội an ninh bị thương, nhưng các chấn thương không đe dọa tính mạng.

Nghi phạm Tony Phillips, 44 tuổi. Ảnh: NYP

Đức Trung (Theo NY Post, AP, USA Today)