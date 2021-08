Cảnh sát bảo vệ điểm tiêm vaccine Covid-19 bị xịt hơi cay

TP HCMLưu Hoàng Tin, 30 tuổi, mang bình xịt hơi cay, tuýp sắt tấn công lực lượng cảnh sát khi bị nhắc nhở vì nẹt pô, gây rối tại điểm tiêm chủng Covid-19.

Tin bị Công an TP Thủ Đức khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Chống người thi hành công vụ, ngày 24/8.

Tin bị bắt sau khi tấn công tổ công tác. Ảnh: Nhật Vy

Chiều 19/8, đại uý Trần Bá Dũng (Công an phường Tam Bình) và các đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự điểm tiêm vaccine ở khu phố 5 thì Tin say xỉn chạy xe máy qua lại, nẹt pô khiêu khích.

Theo cơ quan điều tra, khi cảnh sát nhắc nhở, Tin về nhà lấy tuýp sắt, bình hơi cay, quay lại trả thù. Anh ta lao tới đánh, xịt hơi cay... vào lực lượng đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Tổ công tác sau đó truy đuổi bắt Tin.

Bình hơi cay Tin mang theo. Ảnh: Nhật Vy

Khai với cơ quan điều tra, Tin cho biết, nhiều lần bị đại uý Dũng truy quét, không cho buôn bán trái cây và nhắc nhở trước đám đông nên tự ái. Khi thấy anh này và các đồng nghiệp đang làm việc, Tin muốn trả thù nên vào gây chuyện.

Quốc Thắng