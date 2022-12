Cảnh sát bao vây, giải cứu 14 cô gái bị giang hồ giam giữ

Đồng NaiẬp vào căn nhà không số tại TP Biên Hòa, cảnh sát bắt quả tang nhiều thanh niên xăm trổ - đàn em của Nguyễn Thị Cẩm Tuyền, đang giam giữ 14 cô gái.

Ngày 5/12, Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (tức Tố Linh, 31 tuổi) và chồng Trần Đình Hưng cùng 11 người khác bị Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra về các tội: Bắt giữ người trái pháp luât, Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức hoạt động bán dâm và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát khống chế, bắt giữ đàn em của Tuyền. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Biên Hòa đồng loạt ập vào căn nhà tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, bắt quả tang 8 thanh niên là đàn em của Tuyền đang giam giữ 14 cô gái 18-25 tuổi.

Cùng lúc, một mũi trinh sát ập vào bắt Tuyền và Hưng tại nhà riêng ở phường Trảng Dài. Ngoài ra, các tổ công tác khác cũng bao vây hai quán karaoke do nhóm Tuyền điều hành, bắt quả tang nhiều người đang kích dục cho khách và múa thoát y.

Theo một điều tra viên, vợ chồng Tuyền đã móc nối với nhiều người môi giới việc làm ở TP HCM, lừa các cô gái trẻ đến quán karaoke của mình làm "việc nhẹ lương cao". Lúc các cô đến nhận việc, Tuyền tập trung họ về căn nhà không số tại TP Biên Hòa, cho đàn em canh chừng; hoặc đưa về quán karaoke ép phải kích dục, múa thoát y và bán dâm cho khách.

Nhóm Tuyền lừa họ vay từ 20 đến 25 triệu đồng, lãi suất 20%-30% mỗi tháng. "Khi ghi nợ, chúng quay phim chụp ảnh thể hiện nạn nhân tự nguyện đến cơ sở karaoke của chúng làm việc. Nhiều trường hợp bị chúng bắt thoát y để chụp ảnh, nhằm khống chế tinh thần", điều tra viên cho biết.

Cơ quan điều tra xác định, Tuyền và Hưng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tuyền tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Thái Hà

Mở rộng điều tra, Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP HCM bắt 3 nghi can liên quan đến việc dụ dỗ các cô gái làm nhân viên cho Tuyền.

Phước Tuấn