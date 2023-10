Cảnh sát ba tỉnh truy bắt nghi can bắt cóc bé gái

Nhận tin bé gái 3 tuổi ở Long An bị Nguyễn Thanh Sơn bắt cóc, Công an Đồng Nai và TP HCM phối hợp chốt chặn bắt nghi can.